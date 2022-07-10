От пожарной части в Невском районе медики забрали сильно избитого мужчину

Мужчину в тяжелом состоянии обнаружили у пожарной части на улице Чудновского, 8, корпус 1 в Невском районе. Изначально сообщалось, что у мужчины ножевое ранение, но потом выяснилось, что он был сильно избит.

В результате гражданин попал в интенсивную терапию реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной правой теменной области и рваной раной левого предплечья. Как стало известно Gazeta.SPB, до этого по указанному адресу завязалась драка после совместно распития спиртных напитков.

На месте происшествия «по горячим следам» удалось задержать второго участника ссоры. Им оказался 41-летний мужчина, который руками избил 47-летнего пострадавшего.

В отношении задержанного мужчины составили административный протокол и поместили в СПСЗЛ. С места происшествия было изъято 2 ножа и полотенце. Известно, что задержанный мужчина был связан с грабежом и кражами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 июля в одной из коммунальных квартир Центрального района произошла ссора между двумя бывшими мужьями одной женщины.