Россиян предупредили об инфекциях, которые можно подхватить через мыло и мочалку

По мнению врача сети клиник «Династия» Татьяны Чаленко, в общественных душевых кабинах, мочалках и полотенцах кроется опасность. Через них запросто можно подцепить инфекцию.

Врач отметила, что чаще всего у детей и взрослых с ослабленным иммунитетом диагностируются кожные заболевания. Самой распространенной инфекцией, которую можно подхватить в бассейне, является контагиозный моллюск. Об этом пишет URA.RU.

«Часто заражение происходит в бассейне, но не в воде, а именно в душевых кабинах», — подчеркнула врач.

Эксперт объяснила, что контагиозный моллюск является вирусной инфекцией. Она передается при контакте с инфицированными поверхностями, например, через полотенце, плитку, мочалку и все похожие предметы.

Если болезнь обнаружить на начальной стадии, то высыпания будут минимальны. Мелкие папулы удаляются химическим способом — жидким азотом, а также механическим — пинцетом.