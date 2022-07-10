Россиян предупредили об инфекциях, которые можно подхватить через мыло и мочалку

Россиян предупредили об инфекциях, которые можно подхватить через мыло и мочалку
Россиян предупредили об инфекциях, которые можно подхватить через мыло и мочалку. Фото: Unsplash

По мнению врача сети клиник «Династия» Татьяны Чаленко, в общественных душевых кабинах, мочалках и полотенцах кроется опасность. Через них запросто можно подцепить инфекцию.

Врач отметила, что чаще всего у детей и взрослых с ослабленным иммунитетом диагностируются кожные заболевания. Самой распространенной инфекцией, которую можно подхватить в бассейне, является контагиозный моллюск. Об этом пишет URA.RU.

«Часто заражение происходит в бассейне, но не в воде, а именно в душевых кабинах», — подчеркнула врач.

Эксперт объяснила, что контагиозный моллюск является вирусной инфекцией. Она передается при контакте с инфицированными поверхностями, например, через полотенце, плитку, мочалку и все похожие предметы.

Если болезнь обнаружить на начальной стадии, то высыпания будут минимальны. Мелкие папулы удаляются химическим способом — жидким азотом, а также механическим — пинцетом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что арбузы могут нести вред человеческому организму. Выяснилось, в чем кроется опасность.

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