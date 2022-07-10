В ЦПКО им. Кирова охранник задержал мигранта, пристававшего к сотруднице «Газпрома»

В ЦПКО им. Кирова охранник задержал мигранта, пристававшего к сотруднице "Газпрома". Фото: сайт ЦПКиО им. Кирова

В ЦПКО им. Кирова охранник задержал мигранта, пристававшего к сотруднице "Газпрома". Фото: сайт ЦПКиО им. Кирова

Достаточно рано утром в субботу, около 09:09 часов, в экстренные службы обратился охранник ЦПКО им. Кирова, который рассказал, что задержал мужчину, напавшего на девушку.

По прибытию на место происшествия правоохранители забрали 35-летнего гражданина Узбекистана. Как стало известно Gazeta.SPB, около 08:30 мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 31-летней женщины, которая является сотрудником «Газпрома». После злоумышленник с места происшествия скрылся, правда, почти сразу был пойман сотрудниками охраны. Здесь помогли приметы и сообщение потерпевшей.

Известно, что мигрант прибыл в Россию с целью работы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Мужчину задержали и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в тяжелом состоянии у пожарной части на улице Чудновского, 8, корпус 1 в Невском районе обнаружили мужчину.