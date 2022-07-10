Голливудские фильмы возвращаются на широкие экраны в Петербурге

Голливудские фильмы возвращаются на широкие экраны в Петербурге. Фото: скриншот из фильма «Топ Ган: Мэверик»

Голливудские фильмы возвращаются на широкие экраны в Петербурге. Фото: скриншот из фильма «Топ Ган: Мэверик»

На больших экранах Северной столицы начали транслировать голливудский популярный блокбастер с Томом Крузом в главной роли. Речь идет о кинокартине «Топ Ган: Мэверик».

В России фильм так и не вышел из-за ухода Paramount с рынка, но теперь на сайтах некоторых кинотеатров появились объявлении о сеансах. Таким образом, голливудские фильмы частично возвращаются на экраны некоторых кинотеатров, но с оговоркой — за рекламу иностранных новинок отвечают арендаторы зала.

Например, объявление о показе западных лент появилось на сайте «Великан Парка». Отмечается, что фильмы показывают в рамках «Синема Пати» с 10 по 13 июля.