Стал известен список самых популярных пиратских фильмов в Рунете

Появился список самых востребованных у российских пиратов фильм. На первом месте, бесспорно, расположилась кинокартина «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», нелегальных копий которой вышло больше всего за прошедший месяц в Рунете.

По мнению аналитиков, количество нелегальных копий связано со спросом на контент у людей, а также со стремлением пиратов удовлетворить этот спрос. Однако отмечается, что факт обнаружения копии, все же, не указывает на большое число ее просмотров.

Несмотря на введенные санкции и запрет к трансляции зарубежных нашумевших фильмов для пользователей из России, пиратство все равно делает все дело: отступиться и не посмотреть долгожданные фильмы с иностранными любимыми актерами кажется чем-то из ряда вон выходящим, если можно найти лазейку.

Здесь с пиратами разделят мнение и любители отечественного кинематографа, к примеру, любители мультфильма «Савва. Сердце воина», над которым работал Максим Фадеев и многие звезды российского кинематографа. Тогда Фонд кино выделил на прокат этого проекта 50 миллионов рублей. Правда, теперь после этого мультфильма певица Наталья Чистякова, более известная как Глюк’оZа, попала в не самую приятную ситуацию, как пишет «МК в Питере». Она выплатила целых 26 миллионов рублей долгов. Причем, накопила их не только артистка, но также ее муж Александр Чистяков и гендиректор киностудии «Системы-А» Сергей Лубинецкий.

Но это же уже другая история, — про деньги и долги, а если вернутся к тому, что объединяет как отечественных зрителей, так и любителей зарубежного кино, которые не против посмотреть «пиратку», то можно заключить: любимые актеры, сюжет, также техническая сторона фильмов и мультиков.

Список самых востребованных, так сказать, не санкционных фильмов привел портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные компании Group-IB.

За «Фантастическими тварями», расположившимися на первом месте в рейтинге самых популярных пиратских версий фильмов расположилась картина «Соник 2 в кино». Ее премьера в России была запланирована на март, но, к сожалению, она официально так и не случилась. На третьем месте стоит триллер «Варяг» Роберта Эггерса.

Среди зарубежных в списке нелегальных копий оказалась и русская кинокартина «Родители строгого режима» с Алисой Фрейндлих и Александром Адабашьяном в главных ролях. Цифровой релиз картины состоялся 15 мая. В десятку также вошли «Затерянный город», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Отчаянные мстители», «Костюм», «Клон» и «Воспламеняющая взглядом».