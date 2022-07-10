В Тихвине мать обнаружила грудного ребенка в кроватке мертвым

Женщина из Тихвина ужаснулась картине, которая предстала перед ней утром 9 июля: в кроватке, перевернувшись на живот, лежал ее мертвый грудной ребенок.

В правоохранительные органы 26-летняя мать обратилась около 10:04, а мертвого сына она обнаружила около 09:45. Как стало известно Gazeta.SPB, погибший мальчик появился на свет чуть больше 4 месяцев назад, 5 марта.

Заявительница проживает в 6-м Микрорайоне Тихвина. С ее слов, утром в субботу она проснулась вместе с 27-летнем мужем, после чего пошла к детской кроватке, чтобы проверить своего сына, но увидела его мертвым, лежащим на животе. Женщина предположила, что ребенок мог задохнуться.

В квартире, принадлежащей бабушке, внешне наблюдался порядок, следов крови и признаков драки обнаружено не было. На трупе признаков насильственной смерти также не нашли, однако установили рвотные массы. По словам родителей, мальчика последний раз кормили около часа ночи 9 июля.

Также известно, что у погибшего малыша есть несовершеннолетняя сестра 7 лет.

В настоящий момент уголовное дело по факту произошедшего не возбуждалось. Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.

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