В Лужском районе задержали строителя домов, подозреваемого в развращении двух школьниц

В Лужском районе задержали строителя домов, подозреваемого в развращении двух школьниц. Фото: Pxhere

В Лужском районе задержали строителя домов, подозреваемого в развращении двух школьниц. Фото: Pxhere

В деревне «Долговка» Лужского района две несовершеннолетние девочки подверглись насильственным действиям сексуального характера со стороны мужчины. В совершении преступления подозревают 57-летнего гражданина, подрабатывающего строительством домов.

Как стало известно Gazeta.SPB, заявление в полицию поступило 9 июля около 20:57. В нем сообщалось, что две девочки 14 и 10 лет в период с 4 по 5 июля во время прогулки получили приглашение посмотреть строящийся дом от 57-летнего мужчины, который работал на участке. Предположительно, там мужчина совершил в отношении девочек насильственные действия сексуального характера.

Позже, 8 июля около 21:35, подозреваемого задержали «по горячим следам» на территории того самого частного дома. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера».

Мужчина задержан и помещен в ИВС. До этого у подозреваемого имелись судимости.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в полицию Всеволожского района обратился отец несовершеннолетнего подростка, заявивший о неизвестном, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его несовершеннолетнего 15-летнего сына.