В Тосненском районе трехлетняя девочка выпала с предпоследнего этажа, облокотившись на сетку

В Тосненском районе трехлетняя девочка выпала с предпоследнего этажа, облокотившись на сетку. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Тосненском районе трехлетняя девочка выпала с предпоследнего этажа, облокотившись на сетку. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Ребенок упал со второго этажа из трех, но все равно получил серьезные травмы.

Все произошло в Тосненском районе, в деревне «Федоровское». Как стало известно Gazeta.SPB, с места происшествия девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам родителей, 9 июля около 20:30 их трехлетняя дочь по недосмотру забралась на подоконник. Там девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры, которая располагается на 2 этаже 3-этажного жилого дома.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом подвздошной кости слева. Сейчас девочка находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.

Известно, что семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тосненском районе врачи спасают полуторагодовалого мальчика, выпавшего из окна частного дома.