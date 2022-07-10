Эксперты раскрыли секрет, почему российская одежда сейчас стоит так дорого

На сегодняшний день в России есть возможность производства качественной, хорошей, отечественной одежды, но остается не решенным вопрос со стоимостью и доступностью вещей для граждан.

В ходе онлайн-конференции в пресс-центре MK.RU эксперты высказали свое мнение касательно проблемы с дороговизной одежды, и того, как дальше будет развиваться российский ассортимент вещей.

Налоги, аренда и проблемные закупки

Одним из специалистов, принявших участие в дискуссии, стала генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич. По ее мнению, причиной невозможности конкуренции с иностранными марками являются слишком высокие налоги в стране из-за чего и стоимость одежды складывается очень высокая.

Специалист привела в пример Китай, где налог на добавленную стоимость составляет 13%. В свою очередь в Турции эта цифра достигла всего 8%, но в России подскочила до 20%.

Также специалист считает, что в России невозможно делать одновременно качественный и дешевый товар еще и из-за отсутствия дешевых кредитов для предприятий, поэтому в сложившихся условиях оперативно произвести импортозамещение не выйдет.

Кроме того, на настоящий момент все еще не до конца решен вопрос с закупкой комплектующих. Поставки из Европы, прекратившиеся на фоне санкций, отечественные производители пытаются заместить через сотрудничество с Китаем и Индией, однако тут всплывают трудности с логистикой логистикой, и все обходится в 3-4 раза дороже.

Выручит старый гардероб и китайский ассортимент

Специалист пояснила, что российская обувь по качеству не проигрывает зарубежной, но из-за цен на нее люди предпочитают брать то, что произведено в Китае или Вьетнаме. По мнению Андрунакиевич, если правительство не обратит внимание на приведенные факторы, то отечественный производитель будет работать себе в убыток.

Второй участник дискуссии, директор проекта Fashion Style Russia Анна Шарендо обратила внимание граждан на их старый гардероб. Он посоветовала выбрать из него то, что еще можно носить и не сильно надеяться на новые вещи. Специалист подчеркнула, что за последние несколько лет Россия «окунулась в культуру неразумного потребления», что не очень хорошо.

Касательно вещей на зиму эксперты дали следующий совет: лучше брать пуховик уже сейчас, если получится попасть на скидки. Ближе к зимнему сезону верхняя одежда будет стоить как минимум на 30% больше, чем сейчас.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что швейные предприятия в Санкт-Петербурге с начала года увеличили свой товарооборот в 2,1 раза, до 8 миллиардов рублей.