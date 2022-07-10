Эксперты раскрыли секрет, почему российская одежда сейчас стоит так дорого

Эксперты раскрыли секрет, почему российская одежда сейчас стоит так дорого
Эксперты раскрыли секрет, почему российская одежда сейчас стоит так дорого. Фото: unsplash

На сегодняшний день в России есть возможность производства качественной, хорошей, отечественной одежды, но остается не решенным вопрос со стоимостью и доступностью вещей для граждан.

В ходе онлайн-конференции в пресс-центре MK.RU эксперты высказали свое мнение касательно проблемы с дороговизной одежды, и того, как дальше будет развиваться российский ассортимент вещей.

Налоги, аренда и проблемные закупки

Одним из специалистов, принявших участие в дискуссии, стала генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич. По ее мнению, причиной невозможности конкуренции с иностранными марками являются слишком высокие налоги в стране из-за чего и стоимость одежды складывается очень высокая.

Специалист привела в пример Китай, где налог на добавленную стоимость составляет 13%. В свою очередь в Турции эта цифра достигла всего 8%, но в России подскочила до 20%.

Также специалист считает, что в России невозможно делать одновременно качественный и дешевый товар еще и из-за отсутствия дешевых кредитов для предприятий, поэтому в сложившихся условиях оперативно произвести импортозамещение не выйдет.

Кроме того, на настоящий момент все еще не до конца решен вопрос с закупкой комплектующих. Поставки из Европы, прекратившиеся на фоне санкций, отечественные производители пытаются заместить через сотрудничество с Китаем и Индией, однако тут всплывают трудности с логистикой логистикой, и все обходится в 3-4 раза дороже.

Выручит старый гардероб и китайский ассортимент

Специалист пояснила, что российская обувь по качеству не проигрывает зарубежной, но из-за цен на нее люди предпочитают брать то, что произведено в Китае или Вьетнаме. По мнению Андрунакиевич, если правительство не обратит внимание на приведенные факторы, то отечественный производитель будет работать себе в убыток.

Второй участник дискуссии, директор проекта Fashion Style Russia Анна Шарендо обратила внимание граждан на их старый гардероб. Он посоветовала выбрать из него то, что еще можно носить и не сильно надеяться на новые вещи. Специалист подчеркнула, что за последние несколько лет Россия «окунулась в культуру неразумного потребления», что не очень хорошо.

Касательно вещей на зиму эксперты дали следующий совет: лучше брать пуховик уже сейчас, если получится попасть на скидки. Ближе к зимнему сезону верхняя одежда будет стоить как минимум на 30% больше, чем сейчас.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что швейные предприятия в Санкт-Петербурге с начала года увеличили свой товарооборот в 2,1 раза, до 8 миллиардов рублей.

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