Производители одежды в Петербурге удвоили обороты до 8 млрд рублей

Рост производства связывают с увеличением пошива спецодежды и форменного обмундирования. Фото: unsplash

Рост производства связывают с увеличением пошива спецодежды и форменного обмундирования. Фото: unsplash

Швейные предприятия в Петербурге с начала года увеличили свой товарооборот в 2,1 раза, до 8 миллиардов рублей.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Петростата, показатели по товарообороту также нарастили производители одежды в Ленобласти — на 44,5%, до 400 миллионов рублей.

Темпы прироста отгруженной продукции в Северной столице составили 33%, а в Ленобласти — 43%.

В Ассоциации текстильщиков России рост производства связывают с увеличением пошива спецодежды и форменного обмундирования. Также к увеличению оборота могло привести ограничение импорта продукции на фоне антироссийских санкций.

По словам аналитиков, заказ одежды из Китая сейчас обходится дороже чем собственное производство. Это связано с появлением логистических проблем.

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