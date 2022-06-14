Петербургский ТЦ хочет повысить аренду для преемника McDonald’s

Собственник ТЦ выдвинул эти требования в связи со снижением выручки после закрытия ресторана McDonald's. Фото: "Яндекс.Карты"

Собственник ТЦ выдвинул эти требования в связи со снижением выручки после закрытия ресторана McDonald's. Фото: "Яндекс.Карты"

Торговый центр «Смайл» на проспекте Большевиков обратился к новому владельцу российского бизнеса McDonald’s — ООО «СРП» — с требованием расторгнуть договор или пересмотреть его условия и взыскать убытки.

Собственник ТЦ выдвинул эти требования в связи со снижением выручки после закрытия ресторана McDonald’s и риска ее снижения после открытия заведения под новым брендом — «Вкусно — и точка». Об этом сообщает компания Becar Asset Management, управляющая торговым центром.

Владелец ТЦ при разработке концепции «Смайла» рассчитывал, что McDonald’s будет приносить ему дополнительные 10% трафика, поэтому ресторану назначили крайне низкую арендную плату. Однако после закрытия точки с 15 марта торговый центр зафиксировал недополучение плановой выручки.

«Смайл» допустил возможность размещения ресторана под новым брендом в ТЦ при условии повышения размера арендной платы и увеличения процента от оборота.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рестораны сети «Вкусно — и точка» в Петербурге так и не открылись 13 июня.