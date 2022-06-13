Рестораны сети «Вкусно — и точка» в Петербурге так и не открылись 13 июня

Заведения "Вкусно - и точка" так и не открылись в Петербурге. Фото: Pixabay

Заведения "Вкусно - и точка" так и не открылись в Петербурге. Фото: Pixabay

В понедельник в Петербурге должны были открыться пять обновленных ресторанов McDonald’s, которые сменили бренд на «Вкусно — и точка». Но обещанного сетью открытия так и не случилось.

Информация о том, что в Северной столице 13 июня откроются пять заведений «Вкусно — и точка», была опубликована накануне в официальной группе сети «ВКонтакте».

В списке готовящихся к открытию ресторанов были обозначены заведения на Каменноостровском проспекте, Среднем проспекте В.О., Московском проспекте, Большой Морской улице и улице Рубинштейна.

Однако в назначенный день рестораны так и не начали работать. Более того, сегодня сеть изменила список открывшихся ресторанов «Вкусно — и точка», исключив из него петербургские адреса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывшие рестораны McDonald’s начали открываться в Москве под названием «Вкусно и точка».