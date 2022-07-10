Сотрудник IKEA в России взбунтовались против действий работодателя

Сотрудник IKEA в России взбунтовались против действий работодателя
Сотрудник IKEA в России взбунтовались против действий работодателя. Фото: Unsplash

Сотрудники точек IKEA на территории России устроили массовый протес против полного закрытия магазинов.

Взбунтовавшиеся граждане требуют передачу бизнеса IKEA новому владельцу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кроме того, сотрудники выступают за сохранение рабочих мест. В социальных сетях образовалась целая протестная акция, в ходе которой граждане пояснили, что шведский владелец предлагает российским сотрудникам сразу несколько окладов, чтобы те покинули компанию добровольно.

Профсоюзы лесных отраслей и объединение «Торговое единство» назвали необходимым выход на коллективные переговоры, чтобы сохранить бизнес в России. Тогда в социальных сетях сотрудники начали выкладывать снимки с табличками «Икеа, мы остаемся».

В случае, если больше половины сотрудников присоединятся к мероприятию, шведский владелец будет обязан пойти на переговоры. Всего в российских филиалах компании IKEA насчитывалось около 15 тысяч работников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сайте ИКЕА началась долгожданная распродажа, но без нервов тут не обошлось: практически сразу из-за огромного спроса начались сбои.

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