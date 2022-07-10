Numbeo: Санкт-Петербург стал самым дорогим городом для жизни в России

Санкт-Петербург стал самым дорогим городом для жизни в России. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Санкт-Петербург стал самым дорогим городом для жизни в России. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Северная столица обошла Москву и прыгнула на первое место по индексу стоимости жизни. Таким образом, Петербург стал самым дорогим городом для жизни в России.

Согласно данным аналитиков агентства Numbeo, Петербург превзошел все российские города и стал самым дорогим городом для россиян. Об этом пишет «Коммерсант».

К середине 2022 года Петербург занял в мировом рейтинге 279-е место, Москва, в свою очередь, расположилась на 287-м месте.

В индексе стоимости жизни Санкт-Петербург набрал 53%, а Москва почти отстает почти на 3% — 50, 79 %.

Рейтинг рассчитывался по Нью-Йорку, где показатели, в которые входит стоимость продуктов, ресторанов, коммунальных услуг и транспорта, считаются за 100 %. Среди российских городов в рейтинг также попали Екатеринбург, который расположился на 298 месте, Казань — на 300, — и Новосибирск — на 301 месте. Первое место рейтинга отошло столице Бермуд Гамильтону

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Петербург превзошел Москву по стоимости аренды жилья на сутки и популярности поездок.