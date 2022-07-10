Транспортная прокуратура разбирается в столкновении теплохода и катера под Певческим мостом

Транспортная прокуратура разбирается в столкновении теплохода и катера под Певческим мостом
Транспортная прокуратура разбирается в столкновении теплохода и катера под Певческим мостом. Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Сегодня, 10 июля, под Певческим мостом в Санкт-Петербурге столкнулись прогулочный теплоход «Красавица» и катер «Луч».

По факту произошедшего проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура. В ведомстве отметили, что в воскресенье во время столкновения теплохода и катера на борту последнего находились три пассажира — две женщины и ребёнок.

Подчеркивается, что прокуратура проверит, все ли меры безопасности соблюдались при управлении судами, а также даст оценку действиям ответственных лиц. Если возникнут основания, ведомство примет меры реагирования.

Кроме того, по факту случившегося проводит проверку Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в самом центре Петербурга 10 июля женщина могла получить серьезные травмы из-за падения на нее лепнины. К счастью, ей удалось обойтись всего лишь испугом.

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