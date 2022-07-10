В центре Петербурга огромный кусок лепнины чуть не прибил прохожую

В центре Петербурга огромный кусок лепнины чуть не прибил прохожую. Фото: Telegram-канал Елены Федоровой

В центре Петербурга огромный кусок лепнины чуть не прибил прохожую. Фото: Telegram-канал Елены Федоровой

В самом центре Северной столицы 10 июля женщина могла получить серьезные травмы из-за падения на нее лепнины. К счастью, ей удалось обойтись всего лишь испугом.

Об инциденте рассказал «Мегаполис». По предоставленной информации, около 14 часов с дома И. И. Ростовцева откуда-то сверху посыпались камни. Оказалось, проблема в рухнувшей со здания лепнине. По словам очевидца, в момент обрушения мимо дома № 45/2 по Невскому проспекту шла женщина. Ей очень повезло, так как кусок штукатурки свалился практически в метре от нее.

В настоящий момент место падения огорожено лентами.

Глава администрации Центрального района Петербурга Елена Фёдорова в своем Telegram-канале подтвердила обрушение участка плиты балкона на Невском, 45. По ее словам, лепнину не выдержала защитная сетка.

При этом Федорова отметила, что из прохожих никто не пострадал. Состояние балконной плиты проверяют сотрудники МЧС. При этом глава администрации информировала, что 7 июля с другой части дома уже падала штукатурка.

Федорова попросила жителей присылать ей лично адреса, требующие особого внимания.

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