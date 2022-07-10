Стала известна причина эвакуации 3,5 тысяч человек с фестиваля Epic Con

Стала известна причина эвакуации 3,5 тысяч человек с фестиваля Epic Con. Фото: группа фестиваля Epic Con "ВКонтакте"/ Скриншот трансляции

Стала известна причина эвакуации 3,5 тысяч человек с фестиваля Epic Con. Фото: группа фестиваля Epic Con "ВКонтакте"/ Скриншот трансляции

В первый день открытия фестиваля фантастики, кино, косплея и компьютерных игр Epic Con в Петербурге была осуществлена экстренная эвакуация посетителей. По словам очевидцев, сначала пошел дождь, все спрятались под навесом в здании, а затем сработала пожарная тревога. Стало известно, почему организаторы решили провести массовую эвакуацию.

Как выяснила Gazeta.SPB, все дело в ложном сообщении о минировании объекта. Соответствующие предупреждения с угрозами поступили на электронные почты сразу нескольких организаций среди которых ТРЦ «Галерея», ТВК «Design district DAA», ТРЦ «Невский» и ТРЦ «Европолис». Решение об эвакуации приняли только организаторы фестиваля.

В общей сложности из ТВК «Design district DAA» эвакуировали 3 500 человек. После осмотра всех объектов взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Мероприятия полностью закончились только в 21:15.

Известно, что почтовый ящик, с которого шли угрозы, расположен в США.

Сегодня стартовал второй день фестиваля Epic Con. Организаторы уже подготовили новую программу мероприятий, с которой можно ознакомиться в официальной группе события «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что организаторы объявили эвакуацию около 17:35.