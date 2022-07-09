Участников и гостей Epic Con в Петербурге экстренно эвакуировали

В первый день фестиваля фантастики, кино, косплея и компьютерных игр Epic Con, проходящего в Северной столице, участников и зрителей экстренно эвакуировали с площадки.

Организаторы события объявили эвакуацию около 17:35. Об этом они написали в группе фестиваля «ВКонтакте».

«Внимание! Ahtung! Attention! Администрацией комплекса принято решение об эвакуации! Просим всех покинуть территорию комплекса DAA!», — срочно сообщили в социальных сетях.

Позже появилось дополнение, что прошла информация о возможной угрозе жизни и здоровью посетителей мероприятия. В результате были предприняты меры по эвакуации посетителей в безопасное место.

В чате мероприятия участники фестиваля непонимающе разводят руками: причина эвакуации им неизвестна. По словам очевидцев, сначала сработала пожарная сигнализация, а после на вопросы посетителям никто не ответил, охранник не дал никакой информации. В зоне дефиле гостей попросили покинуть помещение.

Об отношении персонала все также отзывались по-разному. С кем-то обошлись мило и по-доброму, помогли найти выход, а кто-то жаловался на грубость и отмечал грубость охранников. Но никто не отрицал наличие толпы, некоторые даже оставили там часть вещей, что неудивительно, так как мероприятие костюмированное, а в суете и непонимании всех деталей костюма, бывает, и не соберешь.

Организаторы подчеркнули, что в воскресенье мероприятие состоится в запланированном режиме. Но некоторых беспокоит вопрос, а смогут ли они воспользоваться тем временем и билетами, которые сегодня были либо не реализованы, либо использованы не полностью.

«И на самом деле интересно ещё, можно ли будет по сегодняшним билетам пройти на второй день, потому как 2 часа в очереди, а кто-то и вообще не попал…», — интересуется одна из участниц.

Причины произошедшего выясняются. Некоторые предполагают, что мог задымиться крафт, кто-то — что хлопнула розетка, но в настоящий момент дополнительной подтвержденной информации об инциденте нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 9 июля в Санкт-Петербурге стартовал фестиваль фантастики и косплея Epic Con, который захватывает субботу и воскресенье.