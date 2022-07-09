Многочисленным желающим попасть на фестиваль Epic Con в Петербурге и дождик не помеха

Многочисленным желающим попасть на фестиваль Epic Con в Петербурге и дождик не помеха. Фото: группа фестиваля Epic Con "ВКонтакте"/ Скриншот трансляции

Многочисленным желающим попасть на фестиваль Epic Con в Петербурге и дождик не помеха. Фото: группа фестиваля Epic Con "ВКонтакте"/ Скриншот трансляции

В субботу, 9 июля, в Санкт-Петербурге начался фестиваль фантастики и косплея Epic Con, который захватывает 2 дня: сегодня и завтра.

Желающие попасть на событие собрались в огромные очереди, о которых рассказывают очевидцы. Вот только погода выдалась не совсем удачная, но большинство жителей и гостей города это, кажется, ни капли не смущает.

Нашлись, конечно, и те, кто негодует по поводу площадки и не предусмотрительности организаторов на счет петербургской погоды.

«Надо же было додуматься проводить фест на открытом воздухе и не учесть то, что в Питере погода непредсказуемая», — жалуется одна из пользователей.

Мероприятие проходит на Красногвардейской площади в помещении выставочного комплекса Design district.

Известно, что в рамках фестиваля размещены интерактивные стенды, ожидается шоу-программа о персонажах комиксов и сериалов. Для участников подготовлена зона виртуальной реальности, а также турниры и конкурсы. Здесь можно найти тематические магазины комиксов и прикупить себе сувенир.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на празднование Курбан-Байрам к Соборной мечете в Санкт-Петербурге 9 июля пришли более 120 тысяч мусульман.