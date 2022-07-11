Делать пожертвования в петербургские благотворительные фонды стали реже

Благотворительные фонды отмечают резкое сокращение числа пожертвований от граждан и связывают это с падением доходов населения и затруднением при переводе с зарубежных карт.

Представитель благотворительной организации «Ночлежка» рассказал, что за март текущего года число регулярных пожертвований снизилось на 12% в сравнении с февралем, однако в мае показатель несколько увеличился и вернулся к начальным годовым значениям. Neva.Today поговорила с представителями фондов и выявила динамику поступления пожертвований от граждан.

Особенно, по информации издания, сокращается количество разовых пожертвований. В марте средний чек составил 1 410 рублей, в апреле – 1357, а в мае – 961. В общей сложности промежуточная между всем сумма — 500 рублей.

В благотворительном фонде AdVita динамику сокращения подтвердили и отметили, что дело не в в исчезновении у людей желания помогать, а в нехватке возможности. При этом организация заметила, что сейчас фонд очень нуждается в поддержке.

Суммы пожертвований «Ночлежке» от бизнеса, которые переводятся каждый месяц, тоже не отличаются особой стабильностью. В благотворительной организации поделились, что в марте от коммерческих компаний они получили 7,3 млн рублей, а в мае – 1,7 млн.

«Просто меняются их возможности. Сейчас на паузу поставлен ряд договоренностей с компаниями-партнерами», — рассказывают в организации.

При этом средний размер пожертвования не просчитывается, так как есть разные партнеры и переводы они осуществляют по своей схеме и установкам.

«Есть партнеры, которые переводят большие суммы один раз в год, а есть те, кто ежемесячно жертвуют по 50 тысяч рублей. Мы не высчитываем средние значения», — поделились в благотворительной организации «Ночлежка».

Аналогичная ситуация и с просчетом среднего размера пожертвования от любого лица или компании, при этом в фонде AdVita заметили, что каждая помощь не остается не оцененной.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после введения санкций приюты для животных столкнулись с серьезной проблемой закупки кормов и лекарств. В части случаев это связано со снижением объемов пожертвования, а также значительным подорожанием продукции.