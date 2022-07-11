Банк «Санкт-Петербург» может стать главным спонсором промышленности и ОПК в России

Банк «Санкт-Петербург» смог избежать санкций и теперь может стать главным спонсором рынка как в Петербурге, так и во всей России.

Согласно данным сервиса «Банки.ру», банк «Санкт-Петербург» занимает 3 место по числу активов, но в ближайшее время, как пишет «Мойка78», ситуация может поменяться из-за того, что ВТБ (под руководством Андрея Костина), а также банк «Россия» (под руководством Юрия Ковальчука) оказались в санкционных списках других стран. Организации в итоге были отключены от системы SWIFT.

Известно, что у банка «Санкт-Петербург» пару есть традиция развивать технологичные решения для финтеха. Положил этому начало сын бывшего губернатора Петербурга Валентины Матвиенко Сергей. Сейчас банк «Санкт-Петербург» продолжает повышать технологичность процессов розничного банкинга и оптимизировать процессы управления кредитными рискам, отмечается в одном из пресс-релизов организации.

Благодаря статусу регионального банка «Санкт-Петербургу» может быстро реагировать на повестку, приходящую из Банка России под руководством Эльвиры Набиуллиной, и на сообщения из правительства под руководством Михаила Мишустина. Напомним, что БСПБ одним из первых начал кредитовать айтишников, мечтавших взять ипотеку по льготной ставке. Банк «Санкт-Петербург» почти сразу после обсуждения вопроса ставки льготной ипотеки на пленарном заседании ПМЭФ снизил ее до 6,35%.

Известно, что организация может получить поддержку Валентины Матвиенко. Среди клиентов «Санкт-Петербурга» числятся ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП «Петербургский метрополитен», АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Банк «Санкт-Петербург» обслуживает проведение транзакций городских больниц, «Организатора перевозок Петербурга» и кредитует крупные инфраструктурные проекты Санкт-Петербурга, о чем свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Таким образом, организация может стать кредитором оборонных предприятий, как минимум в Петербурге и заменить подсанкционную «Россию». До этого 5% акций банка владел сын бывшего министра обороны Валерия Сердюкова Сергей. При этом кредитный портфель банка постоянно растет, согласно статистике, опубликованной на портале «Банки.ру». В 2023 году финансовая организация планирует выйти на прибыль в 18 млрд рублей.