Банк «Санкт-Петербург» может стать главным спонсором промышленности и ОПК в России

Банк «Санкт-Петербург» смог избежать санкций и теперь может стать главным спонсором рынка как в Петербурге, так и во всей России.
Согласно данным сервиса «Банки.ру», банк «Санкт-Петербург» занимает 3 место по числу активов, но в ближайшее время, как пишет «Мойка78», ситуация может поменяться из-за того, что ВТБ (под руководством Андрея Костина), а также банк «Россия» (под руководством Юрия Ковальчука) оказались в санкционных списках других стран. Организации в итоге были отключены от системы SWIFT.
Известно, что у банка «Санкт-Петербург» пару есть традиция развивать технологичные решения для финтеха. Положил этому начало сын бывшего губернатора Петербурга Валентины Матвиенко Сергей. Сейчас банк «Санкт-Петербург» продолжает повышать технологичность процессов розничного банкинга и оптимизировать процессы управления кредитными рискам, отмечается в одном из пресс-релизов организации.
Благодаря статусу регионального банка «Санкт-Петербургу» может быстро реагировать на повестку, приходящую из Банка России под руководством Эльвиры Набиуллиной, и на сообщения из правительства под руководством Михаила Мишустина. Напомним, что БСПБ одним из первых начал кредитовать айтишников, мечтавших взять ипотеку по льготной ставке. Банк «Санкт-Петербург» почти сразу после обсуждения вопроса ставки льготной ипотеки на пленарном заседании ПМЭФ снизил ее до 6,35%.
Известно, что организация может получить поддержку Валентины Матвиенко. Среди клиентов «Санкт-Петербурга» числятся ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП «Петербургский метрополитен», АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».