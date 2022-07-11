Росавиация снова ограничила полеты в аэропорты на юге страны, — теперь до 18 июля

Росавиация снова ограничила полеты в аэропорты на юге страны, - теперь до 18 июля. Фото: unsplash

Росавиация снова ограничила полеты в аэропорты на юге страны, - теперь до 18 июля. Фото: unsplash

Очередной перенос временного ограничения произошел в российской авиации. Ограничение полетов в аэропорты на юге страны продлили до 18 июля.

Стало известно, что Росавиация снова продлила режим временного ограничения полетов в некоторые аэропорты южных и центральных регионов России. Новое ограничение пока будет действовать до 18 июля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о продлении временного запрета на выполнение полетов в 11 авиагаваней страны, среди них аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам пользоваться альтернативными маршрутами, в том числе через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что последний раз Росавиация продлевала ограничение на полеты до 12 июля. Сообщалось, что новое ограничение на полеты в ряд аэропортов на юге и в центральной части России будет действовать до 03:45 часов 12 июля.