Росавиация снова продлевает режим ограничения полетов в аэропорты на юге России до 12 июля

Росавиация снова продлевает режим ограничения полетов в аэропорты на юге России до 12 июля. Фото: unsplash

Росавиация снова продлевает режим ограничения полетов в аэропорты на юге России до 12 июля. Фото: unsplash

В очередной раз Росавиация приняла решение продлить временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге страны.

Новое ограничение на полеты в ряд аэропортов на юге и в центральной части России будет действовать до 03:45 часов 12 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Временно нельзя летать в такие аэропорты как: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты, например, брать во внимание авиагавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 5 июля, согласно онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, в путь не отправятся 10 самолетов, при этом еще 2 вылетят с опозданием. Первый отмененный рейс был запланирован в Ереван и должен был состояться в 02:30.