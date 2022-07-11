В Кировском районе ребенка с отбитой печенью забрали в больницу после падения с 4 этажа

В Кировском районе ребенка с отбитой печенью забрали в больницу после падения с 4 этажа. Фото: Unsplash

В Кировском районе ребенка с отбитой печенью забрали в больницу после падения с 4 этажа. Фото: Unsplash

В падении несовершеннолетнего из окна в очередной раз замешана сетка.

Как стало известно Gazeta.SPB, трехлетний мальчик с Трамвайного проспекта облокотился на сетку и выпал из окна квартиры, расположенной на 4 этаже. В результате у пострадавшего в первой Детской городской больнице диагностировали ЗЧМТ, ушибы легкого и печени, а также перелом правой большеберцовой кости. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение вечером 10 июля, около 20 — 21 часа.

По версии следствия, в отдельной трехкомнатной квартире проживает полная семья: 25-летняя мать и 28-летний отец являются гражданами Киргизии, в России работают, но неофициально. Также вместе с ними живут еще 4 маленьких ребенка, из которых два являются братом и сестрой пострадавшего, а третий ребенком тети выпавшего из кона мальчика. Также в квартире проживает дядя ребенка.

В момент произошедшего родители находились на работе, а с детьми оставили тетю, которая, судя по всему, не заметила, как мальчика забрался на окно.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тосненском районе, в деревне «Федоровское» трехлетняя девочка выпала из окна, облокотившись на москитную сетку.