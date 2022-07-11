В Красносельском районе «Сааб» снес пятиклассницу на велосипеде

Девочка переезжала дорогу на нерегулируемом перекрестке без сопровождения взрослых.
Инцидент произошел в воскресенье ближе к вечеру, 10 июля. Как стало известно Gazeta.SPB, пятиклассница переезжала улицу Дмитриевскую около 18:15. В это время на нее налетел автомобиль «Сааб», за рулем которого находился 26-летний молодой человек.
В результате ребенок получил сотрясение головного мозга, ушиб лба, вывих левого плеча, рваную рану левого локтевого сустава и повреждение связок правого голеностопа. Девочка в состоянии средней тяжести была госпитализирована в детскую городскую больницу № 1.
Известно, что водитель за год к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 4 раза.
В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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