В Красносельском районе «Сааб» снес пятиклассницу на велосипеде

В Красносельском районе "Сааб" снес пятиклассницу на велосипеде. Фото: Pxhere

В Красносельском районе "Сааб" снес пятиклассницу на велосипеде. Фото: Pxhere

Девочка переезжала дорогу на нерегулируемом перекрестке без сопровождения взрослых.

Инцидент произошел в воскресенье ближе к вечеру, 10 июля. Как стало известно Gazeta.SPB, пятиклассница переезжала улицу Дмитриевскую около 18:15. В это время на нее налетел автомобиль «Сааб», за рулем которого находился 26-летний молодой человек.

В результате ребенок получил сотрясение головного мозга, ушиб лба, вывих левого плеча, рваную рану левого локтевого сустава и повреждение связок правого голеностопа. Девочка в состоянии средней тяжести была госпитализирована в детскую городскую больницу № 1.

Известно, что водитель за год к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 4 раза.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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