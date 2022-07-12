В аэропорту Пулково 12 июля задержали четыре рейса и два отменили

В аэропорту Пулково 12 июля задержали четыре рейса и два отменили
В Пулково отменили и задержали рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Во вторник, 12 июля, в петербургском аэропорту Пулково задержаны четыре авиарейса и два отменены.

Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет авиакомпании до Хургады, запланированный на 18:50, а также самолет до Москвы (23:50).

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Красноярска, Мурманска, Новосибирска и Якутска.

С опозданием вылетит рейс до Красноярска, который должен был покинуть Северную столицу в 10:00, но его отложили до 10:30. Вылет рейса до Мурманска перенесли с 10:00 на 10:30. Также задерживается рейс до Новосибирска — пассажиры улетят не в 13:15, а в 13:50. Рейс до Якутска, запланированный на 14:00, вылетит 23:20.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за июнь из Пулково в путешествие отправились 1,5 тысячи животных.

задержка рейсов новости СПб отмена рейсов пулково


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция накрыла подпольное казино в центре Петербурга
Испытания теплосетей пройдут 12 июля в двух районах Петербурга
В аэропорту Пулково 12 июля задержали четыре рейса и два отменили
Циклон «Зельда» устроит в Петербурге грозу и жару до +30 градусов
Прокуратура Петербурга сообщила, что подала 383 иска на блокировку аниме в ...
Во Всеволожском районе жителя Нижегородской области сильно обожгло ...
Распродажа товаров IKEA встала на длительный «стоп»
В Пулково мужчина из Душанбе попытался пронести почти тысячу ...