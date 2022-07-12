В аэропорту Пулково 12 июля задержали четыре рейса и два отменили

Во вторник, 12 июля, в петербургском аэропорту Пулково задержаны четыре авиарейса и два отменены.

Так, из Петербурга сегодня не вылетит самолет авиакомпании до Хургады, запланированный на 18:50, а также самолет до Москвы (23:50).

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Красноярска, Мурманска, Новосибирска и Якутска.

С опозданием вылетит рейс до Красноярска, который должен был покинуть Северную столицу в 10:00, но его отложили до 10:30. Вылет рейса до Мурманска перенесли с 10:00 на 10:30. Также задерживается рейс до Новосибирска — пассажиры улетят не в 13:15, а в 13:50. Рейс до Якутска, запланированный на 14:00, вылетит 23:20.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.