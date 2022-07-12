Иноагента Юрия Дудя признали виновным в гей-пропаганде среди детей

Мировой суд оштрафовал журналиста и блогера Юрия Дудя (включен в реестр СМИ-иноагентов) за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Как сообщает РИА Новости, мировой судья судебного участка в столичном районе Лефортово признал журналиста виновным в гей-пропаганде среди детей (часть 2 статьи 6.21 КоАП РФ). В качестве наказания ему назначен штраф в размере 120 тысяч рублей.

Тем временем в Госдуме предлагают полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно к возрасту аудитории, сообщает «Ямал 1». Депутаты хотят распространить запрет в офлайн, СМИ, интернете, соцсетях и онлайн-кинотеатрах.

Блогера привлекли к ответственности из-за видеоинтервью с перфоманс-художником Федором Павловым-Андреевичем, уточнил адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале. Он добавил, что решение суда будет обжаловано.