Эксперт рассказала о действующих ковид-ограничениях для туристов в России

Перед возвращением на родину россиянам не нужно ничего делать и подготавливать. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Перед возвращением на родину россиянам не нужно ничего делать и подготавливать. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Эксперт по туризму Александра Гридина рассказала, какие ковид-ограничения еще сохранились для вернувшихся из-за рубежа россиян и иностранных туристов.

По словам специалиста, перед возвращение на родину россиянам не нужно ничего делать и подготавливать. Единственное, нужно будет заполнить специальную анкету на сайте госуслуг или в самом самолете. По прилету все еще просят сдать тесты тех, у кого нет прививки или истек срок действия сертификата о вакцинации, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Гридина добавила, что иностранные путешественники, за исключением граждан Белоруссии, перед прибытием в Россию должны заранее сдать ПЦР-тест

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что росавиация снова ограничила полеты в аэропорты на юге страны, — теперь до 18 июля. Речь идет о продлении временного запрета на выполнение полетов в 11 авиагаваней страны, среди них аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.