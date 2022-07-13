Петербуржцы не довольны тем, что «Госуслуги» вводят их в заблуждение возвратом комиссии

Петербуржцы не довольны тем, что &#171;Госуслуги&#187; вводят их в заблуждение возвратом комиссии
Жители Петербурга сетуют на возврат комиссии в «Госуслугах». Фото: unsplash

Петербуржцы заметили: несмотря на то, что сервис «Госуслуги» вернул комиссию при оплате картой «Мир», он продолжает вводить в заблуждение пользователей, выводя сообщение о бесплатной оплате по картам российской системы платежей.

Как сообщают «МК в Питере», о комиссии пользователи узнают уже когда проводят платеж. Один из граждан рассказал, что при попытке оплатить штраф за превышение скорости с помощью «Госуслуг» с его карточки сняли комиссию. При этом в сервисе пользователям предлагают добавить российскую платежную систему для того, чтобы не вносить дополнительную оплату. Известно, что транзакция проходила с помощью карты «Тинькофф».

Петербуржец отметил, что пару недель назад комиссии не было. В тоже время на портале опубликовано постановление, в котором утверждается, что акция, при которой с пользователей не брали комиссию, длилась до 23 июня. Однако в личном кабинете при добавлении карты «Мир» сервис указывает, что оплата пройдет без комиссии, что, вероятно, может ввести в заблуждение граждан.

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