Юрист рассказал, почему карты с истекшим сроком действия лучше не выбрасывать

Юрист рассказал, почему карты с истекшим сроком действия лучше не выбрасывать. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Юрист рассказал, почему карты с истекшим сроком действия лучше не выбрасывать. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Специалист предостерег россиян от поспешного избавления от банковских карт с истекшим сроком действия.

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рекомендовал не выбрасывать карты с истекшим сроком годности, а разрезать их. Об этом специалист побеседовал с агентством «Прайм».

По словам Уткина, данные на пластиковой карте могут предоставить злоумышленникам информацию о банковском счете, в связи с этим лучше разрезать пластинку на несколько частей.

Эксперт пояснил, что магнитная полоса, буквенные коды и голограммы, нанесенные на карту, содержат информацию о банковском счете, к которому была привязана карта. Юрист отметил, что при желании ее можно легко считать.

Кроме того, Уткин посоветовал владельцам карт закрывать счет через банковское приложение, если дальше пользоваться картой не будет необходимости.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сервис «Госуслуги» вернул комиссию при оплате картой «Мир», но он продолжает вводить в заблуждение пользователей, выводя сообщение о бесплатной оплате по картам российской системы платежей.