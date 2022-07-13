Петербуржцам рассказали, где 16 июля можно обменять цветы, одежду и книги

Петербуржцам рассказали, где 16 июля можно обменять цветы, одежду и книги. Фото: unsplash

Петербуржцам рассказали, где 16 июля можно обменять цветы, одежду и книги. Фото: unsplash

На набережной Оккервиль 16 июля пройдет фестиваль разумного потребления «АнтиПлюшкин», в рамках которого все желающие могут отдать на обмен свои вещи и найти для себя что-то новое для своего гардероба и полочек.

Как рассказала сокуратор проекта «Антиплюшкин», специалист Библиотечного центра общения «Современник» Полина Задорожняя в эфире телеканала «Санкт-Петербург», на фестиваль приносят даже цветы.

«С этим обменом помогут наши партнеры и друзья «Дача в городе». Будет проходить обмен одеждой. У нас еще есть проект «Хурма», они будут принимать пряжу и спицы, если у вас вдруг есть дома, то приносите», — рассказала Задорожная.

Сокуратор проекта поделилась, .что волонтеры весь год из принесенной пряжи вяжут варежки, шапки, шарфики, а накануне 31 декабря они дарят их бездомным людям Северной столицы.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдут мастер-класс по крафтшерингу, можно будет научиться делать разные фигурки из крышек.

Задорожная подчеркнула, что одежду и вещи, которые планируется принести на фестиваль, необходимо привести в хорошее состояние. Нельзя приносит нижнее белье и то, что совсем не пригодно для того, чтобы носить. Можно приносить обувь и книги.

Если погода будет хорошая, встреча пройдет в парке «Охта-Оккервиль» напротив дома 35 по улице Республиканская, а если плохая — мероприятие проведут в здании библиотечного центра общения на Заневском,32.

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