В Минпромторге отметили преимущество российской небеленой офисной бумаги

Небеленая офисная бумага от российского производителя, по мнению специалиста Минпромторга, полезнее для глаза человека.

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров сравнил небеленую российскую офисную бумагу с беленой и сделал вывод, что первая гораздо благотворнее влияет на зрение человека. Об этом рассказали РИА Новости.

«Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага она полезна для глаз человека», — заявил специалист.

О пользе российской бумаги Бочаров рассказал, выступая на совете по вопросам развития лесного комплекса. Также, по словам эксперта, себестоимость фактурной бумаги сейчас падает. В связи с этим сложилось мнение, что это был «серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами».

На сегодня потребительский спрос на небеленую бумагу выше, чем на беленую. Бочаров подчеркнул, что фактурная бумага является более экологичной.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в мае Sylvamo Corporation, производящая офисную бумагу под брендом SvetoCopy, заявила об уходе из России.