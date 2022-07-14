За сутки в Петербурге ушло из жизни пять человек с коронавирусом против 10 в Москве

За сутки в Петербурге ушло из жизни пять человек с коронавирусом против 10 в Москве. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

За сутки в Петербурге ушло из жизни пять человек с коронавирусом против 10 в Москве. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти 5 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся в два раза больше.

На 14 июля в городе прибавилось количество умерших с инфекцией. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город вдвое обогнала Москва, — там на сегодняшний день насчитывает 10 смертей пациентов с COVID-19. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 223 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 381 754 человек, в том числе 43 за вчерашний день. В Москве на настоящий момент наблюдается сильный прирост заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Роспотребнадзоре пока не считают нужным вводить ограничительные меры на фоне роста заболевших коронавирусной инфекцией.