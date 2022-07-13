Роспотребнадзор пока исключает введение ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 в России и рассказали, нужно ли вводить ограничительные меры.

В результате селекторного совещания с главами территориальных учреждений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации эксперты заключили, что сильное увеличение количества тяжелых случаев коронавируса маловероятно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты отметила, что заболевание, которое было вызвано подвариантами вируса BA.4 и BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами «альфа» или «дельта». В связи с этим введение противоэпидемических ограничений на фоне роста числа выявленных случаев коронавируса не требуется, заключили специалисты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в РФ возможен рост заболеваемости граждан коронавирусом. Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.