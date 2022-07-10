Инфекционист допустил, что заболеваемость коронавирусом в России с августа вырастет

В России возможен рост заболеваемости граждан коронавирусом. Такое мнение высказал эксперт.
По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, количество заболевающих COVID-19 может вновь увеличиться к августу текущего года. Об этом пишут РИА Новости.
Таким образом, больных может стать больше с середины августа и осенью из-за повторных случаев заражения коронавирусом. Врач отметил, что вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции и количестве госпитализированных.
«Прошло полгода, иммунитет снижается, и люди будут заболевать повторно…», — заметил специалист.
Сейчас, по статистике, рост числа госпитализированных пациентов с коронавирусом в России не отмечается, успокоил инфекционист. Дальнейшая эпидемиологическая ситуация будет зависеть от того, насколько снизился у людей иммунитет к инфекции, заключил Тимаков.
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