Инфекционист допустил, что заболеваемость коронавирусом в России с августа вырастет

Инфекционист допустил, что заболеваемость коронавирусом в России с августа вырастет. Фото: unsplash

Инфекционист допустил, что заболеваемость коронавирусом в России с августа вырастет. Фото: unsplash

В России возможен рост заболеваемости граждан коронавирусом. Такое мнение высказал эксперт.

По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, количество заболевающих COVID-19 может вновь увеличиться к августу текущего года. Об этом пишут РИА Новости.

Таким образом, больных может стать больше с середины августа и осенью из-за повторных случаев заражения коронавирусом. Врач отметил, что вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции и количестве госпитализированных.

«Прошло полгода, иммунитет снижается, и люди будут заболевать повторно…», — заметил специалист.

Сейчас, по статистике, рост числа госпитализированных пациентов с коронавирусом в России не отмечается, успокоил инфекционист. Дальнейшая эпидемиологическая ситуация будет зависеть от того, насколько снизился у людей иммунитет к инфекции, заключил Тимаков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что проявление ОРВИ и коронавируса очень похоже. Специалисты предостерегли, что последний вариант может обострить различные заболевания.