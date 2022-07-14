Психолог объяснил, как научить ребенка не ходить за посторонним и не брать от него угощение

Психолог объяснил, как научить ребенка не ходить за посторонним и не брать от него угощение. Фото: Pxhere

Психолог объяснил, как научить ребенка не ходить за посторонним и не брать от него угощение. Фото: Pxhere

На детских площадках, улицах, магазинах дети могут оказаться в такой ситуации, когда злоумышленники поймают момент и позовут их с собой, скажем, за сладким. Реакция ребенка в таком случае будет зависеть от такого, что по этому поводу ему говорили родители.

Телеканал «Санкт-Петербург» провел эксперимент, в ходе которого детям, оставшимся ненадолго одним (по согласованию с родителями, ребенок при этом был под постоянным надзором) незнакомец предлагал угощение или просил помочь ему. Одна из девочек согласилась на предложенное угощение, но отказалась пойти за ним туда, куда предлагал незнакомец, без разрешения мамы. А мальчик, которого посторонний просил пойти с ним и помочь, отказал в просьбе, опять таки ссылаясь на то, что нужно дождаться маму.

По словам психолога Станиславы Зарудной, с детьми на регулярной основе необходимо проводить профилактические беседы, чтобы он понимал, что человек, с которым состоялось совсем немного общения при встрече не становится другом, ему можно отказывать. По мнению специалиста, он продолжает быть тем же самым незнакомцем, он не становится твоим другом, а все еще является незнакомцем, поэтому ему можно отказывать.

Психологи подчеркивают, что родители должны правильно отреагировать, если в ходе эксперимента ребенок все-таки взял мороженное, или пошел с неизвестным. В таком случае нужно разобраться кто свой, а кто чужой. Специалисты предложили обозначит «круги отношений»: в зеленый заносятся все близкие родственники, в красный – незнакомцы, в желтый – знакомые и друзья.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские дети любят читать книги с магией, волшебными существами и приключениями.