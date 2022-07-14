В Тихвинском районе мужчина изнасиловал падчерицу с ЗПР

В Тихвинском районе Ленинградской области 43-летний мужчина изнасиловал 19-летнюю падчерицу, которая является инвалидом 2 группы с диагнозом ЗПР.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел 13 июля в дневное время, пока матери девушки не было дома. Дом, где жили падчерица, ее мать и отчим, находится в деревне Ганьково, по кварталу Летчика Кузнецова. Там мужчина и совершил в отношении пострадавшей изнасилование, после чего скрылся с места происшествия.

Позже, вечером, девушка рассказала все своей матери, после чего та сразу же обратилась в полицию. Мужчину удалось задержать у дома 20, корпус 4 по кварталу Летчика Кузнецова, после чего в состоянии алкогольного опьянения его задержали и поместили в СПСЗЛ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге полицейские задержали водителя «Яндекс.Такси», который изнасиловал 29-летнюю пассажирку в Колпинском районе.