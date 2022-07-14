В Петербурге с 15 июля пропадут все маршрутки, и откроются почти 50 новых автобусных маршрутов

В Петербурге с 15 июля пропадут все маршрутки, и откроются почти 50 новых автобусных маршрутов. Фото: Смольный

В Петербурге с 15 июля пропадут все маршрутки, и откроются почти 50 новых автобусных маршрутов. Фото: Смольный

Уже завтра, 15 июля, Северная столица попрощается с маршрутками в рамках заключительного этапа транспортной реформы.

Заменят маршрутки почти 50 новых автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В общей сложности за период всех трех этапов реформы в городе запустят 92 новых автобусных маршрута. Также по петербургским продолжат курсировать 88 старых автобусов, работающих на дизельном топливе.

Новые автобусы от старых различить не составит труда. Так, тот транспорт, что уже ходил в городе, не окрашен в лазурный цвет, а на их корпусе будет красоваться табличка с надписью: «Вход в первую дверь, оплата водителю». На таких автобусах все еще можно будет платить наличкой в дополнение к карте «Подорожник» и льготным проездным билетам.

Полностью старые автобусы заменят позже обещанного срока на фоне антироссийских санкций, создавших сложности с логистическими цепочками поставок комплектующих. Планируются, что до 15 ноября по улицам Петербурга будет ходить только новые автобусы.

Также после 15 июля в городе уменьшится число частных коммерческих перевозчиков с 16 до четырех, они будут обслуживать только «социальные» маршруты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, почему сейчас коммерческий вид транспорта потерял свою значимость. По мнению специалиста, коммерческому транспорту в городе больше нет места, так как должна работать единая транспортная система, на которую распространяется общая тарифная сетка.