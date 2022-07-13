Петербуржцам рассказали, почему маршрутки в городе больше не нужны

Петербуржцам рассказали, почему маршрутки в городе больше не нужны. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Петербуржцам рассказали, почему маршрутки в городе больше не нужны. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В Санкт-Петербурге подходит к завершению второй этап транспортной реформы. Постепенно на улицах города пропадают маршрутки, появляются новые автобусы. Эксперт рассказал, почему сейчас коммерческий вид транспорта потерял свою значимость.

В рамках новой модели транспортного обслуживания на улицы Петербурга уже вышли более трех тысяч автобусов. По завершению заключительного этапа реформы петербуржцы получат еще 1 244 автобуса, а маршрутки канут в лету.

В беседе с «МК в Питере» эксперт транспортного развития территорий ИТП «Урбаника» Илья Резников оценил необходимость существования маршруток по Санкт-Петербургу и, причем, не с отрицательной стороны. По мнению специалиста, коммерческому транспорту в городе больше нет места, так как должна работать единая транспортная система, на которую распространяется общая тарифная сетка.

Резников заметил, что при наличии коммерции в маршрутках между различными перевозчиками существует конкуренция, которая, как правило, ведет к тому, что общая эффективность транспортной системы снижается. Специалист отметил, что погоня за прибылью далеко не всегда означает удобство для пассажиров.

С другой стороны, если о маршрутках говорить не как о коммерческом виде транспорта, в котором плата водителю производится отдельно, то можно рассматривать и другую позицию. Резников заметил, что маршруты в городе не всегда обслуживаются достаточно приспособленным транспортам. Например, иногда ходят автобусы малой и средней вместимости, но тут речь несколько о другом.

По мнению эксперта, в местах, где пассажиропоток ив принципе небольшой, большие автобусы могут и не ходить. В частности, можно рассмотреть пригородные маршруты, где достаточно много упомянутых маршруток. Однако в рамках Петербурга и области, как заметил Резников, таких пригородных направлений не так много, поэтому обслуживающего подобные направления транспорта тоже не должно быть много.

Эксперт заключил, что маршрутки нужны странам третьего мира, где нет денег на организацию общественного транспорта, однако в цивилизованном мегаполисе коммерческим маршруткам не место.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что заключительный, третий, этап транспортной реформы в Санкт-Петербурге стартует 15 июля. Все действия согласовываются с комитетом по транспорту.