Полиция ищет троицу на Kia Rio, укравшую вещей на 1,3 млн с места ДТП в Тосненском районе

Полиция ищет троицу на Kia Rio, укравшую вещей на 1,3 млн с места ДТП в Тосненском районе. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Полиция ищет троицу на Kia Rio, укравшую вещей на 1,3 млн с места ДТП в Тосненском районе. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

На трассе «М-11» в Тосненском районе 12 июля произошло ДТП с БМВ, после которого неизвестные злоумышленники остановились напротив разбитой машины и забрали личные вещи водителя на сумму почти в 1,3 млн. История с «помощниками» пострадавшему стала известна только сейчас.

Как стало известно Gazeta.SPB, около 18:30 в ДТП на 605-м километре трассы «М-11», под путепроводом на Тосно попал гендиректор компании, занимающейся продажей оборудования. В момент инцидента он находился в автомобиле организации и, не справившись с управлением совершил столкновение с металлическим ограждением, после чего автомобиль опрокинулся.

По данным «Тосненского вестника», в ДТП есть пострадавшие пассажиры: мужчины 33 и 34 лет, которых после инцидента в состоянии средней степени тяжести доставили в Тосненскую КМБ.

Несколько позже, около 18:40, рядом с местом ДТП остановились злоумышленники на белой Kia Rio, которые начали собирать вылетевшие из БМВ вещи. Один из неизвестных подобрал с дороги сумку водителя, в которой находились 5 000 рублей, 350 евро, травматический пистолет, лазерный дальномер, 4 кобуры и банковские карты. Закончив со сбором вещей, неизвестные вернулись в Kia Rio и скрылись с места происшествия.

По подсчетам вышло, что украдено было на сумму 1 276 771 рублей.

В настоящий момент злоумышленников разыскивают. По словам пострадавшего, первый из мужчин на вид 30-35 лет, ростом около 170-175 см с черными волосами и бородой черного цвета. Второй — на вид 30-35 лет, ростом около 175-180 см. Третьего неизвестно водитель описать не смог.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Киевском шоссе 12 июля произошло ДТП с участием маршрутки, перевозившей пассажиров. Один человек не выжил, 11 получили травмы.