В Лужском районе в результате ДТП погиб мотоциклист

В Лужском районе в результате ДТП погиб мотоциклист. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Лужском районе в результате ДТП погиб мотоциклист. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Около 20:30 на 2-м километре трассы «Ретюнь — Волошово — Сара-Гора» в Лужском районе произошло ДТП с мотоциклом.

В результате 37-летний владелец транспорта погиб, а пассажир был доставлен Лужскую МБ в состоянии средней степени тяжести.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел 13 июля. Мотоциклист не справился с управлением и съехал в кювет, после чего его «Кавасаки» перевернулся. Мужчина, погибший в результате ДТП, являлся жителем Петербурга. Пассажиром был 44-летний мужчина, у которого диагностировали сочетанную травму.

Погибший к административной ответственности за нарушение ПДД в 2022 не привлекался.

По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на трассе «М-11» в Тосненском районе 12 июля произошло ДТП с БМВ, после которого неизвестные злоумышленники остановились напротив разбитой машины и забрали личные вещи водителя на сумму почти в 1,3 млн.