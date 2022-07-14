На Пулковском шоссе в аварии с опрокинутой пожарной машиной пострадал 1 человек

На Пулковском шоссе в аварии с опрокинутой пожарной машиной пострадал 1 человек. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

На Пулковском шоссе в аварии с опрокинутой пожарной машиной пострадал 1 человек. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Сегодня днем, 14 июля, на Пулковском шоссе произошло ДТП с участием пожарной машины.

По словам очевидцев группы «Вконтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», пожарный автомобиль выехал на Пулковское шоссе из авиагородка, после чего резко перестроился в левый ряд. Затем автомобиль раскачался и вылетел на разделительный газон, где сбил столб и упал на блок.

Один из очевидцев отметил, что машина ехала с сигнальным звуком и мигалками, но никто из затора дорогу уступить не смог. Водитель попытался затормозить, но понял, что с оставшейся дистанцией не сможет этого сделать, тогда он ушел в поребрик и перевернулся.

В результате ДТП пострадал один пожарный, но сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Движение по левым полосам было временно заблокировано.

«Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности добавили, что пожарная машина ехала на вызов.

После произошедшего на дороге оказалась вода и пена, но для окружающей среды они безопасны.

Все детали и обстоятельства аварии будут изучены.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на 2-м километре трассы «Ретюнь — Волошово — Сара-Гора» в Лужском районе произошло смертельное ДТП с мотоциклом.