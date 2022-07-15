Starbucks может вернуться? Стало известно кому переходит бизнес известной сети

Американская сеть кофеен Starbucks продает свой бизнес ресторатору, основателю компании Pinskiy&Co Антону Пинскому, рэперу и бизнесмену Тимати и компании «Синдика» сенатора Арсена Конакова.

Соответствующую информацию предоставили издание Forbes со ссылкой на Пинского и Telegram-канал Mash.

Ресторатор рассказал, что обратился к прежним владельцам сети кофеен с предложением о сделке еще в марте.

При этом, как утверждает Mash, сделка по продаже российских активов Starbucks находится уже в завершающей стадии. Новые владельцы смогут арендовать все 130 помещений сети и забрать 2 000 сотрудников, а вот логотип, технологии приготовления кофе и название сети придется поменять. Сеть должна быть подвергнута полному ребрендингу.

Starbucks окончательно решила уйти с российского рынка в конце мая.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в российских ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка» возникли проблемы с картошкой фри, которую могут перестать продавать до осени.