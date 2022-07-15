Starbucks может вернуться? Стало известно кому переходит бизнес известной сети

Starbucks может вернуться? Стало известно кому переходит бизнес известной сети
Стало известно кому переходит бизнес Starbucks. Фото: unsplash

Американская сеть кофеен Starbucks продает свой бизнес ресторатору, основателю компании Pinskiy&Co Антону Пинскому, рэперу и бизнесмену Тимати и компании «Синдика» сенатора Арсена Конакова.

Соответствующую информацию предоставили издание Forbes со ссылкой на Пинского и Telegram-канал Mash.

Ресторатор рассказал, что обратился к прежним владельцам сети кофеен с предложением о сделке еще в марте.

При этом, как утверждает Mash, сделка по продаже российских активов Starbucks находится уже в завершающей стадии. Новые владельцы смогут арендовать все 130 помещений сети и забрать 2 000 сотрудников, а вот логотип, технологии приготовления кофе и название сети придется поменять. Сеть должна быть подвергнута полному ребрендингу.

Starbucks окончательно решила уйти с российского рынка в конце мая.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в российских ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка» возникли проблемы с картошкой фри, которую могут перестать продавать до осени.

Starbucks антон пинский кофе Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Starbucks может вернуться? Стало известно кому переходит бизнес известной сети
В обувном киоске по ремонту обуви на Заневском нашли мужчину с ...
На обед петербуржцам спрогнозировали ухудшение погодных условий
В Невском районе после встречи с пациентом фельдшер скорой сам попал в больницу
В России отменили ковидные ограничения на границе, но жители все равно не ...
В Василеостровском районе ревнивого петербуржца задержали за смертельное ...
«Обещанного три года ждут»: кто не дает малому бизнесу в России ...
Россиянам объяснили, почему картофель фри во «Вкусно — и точка» ...