Россиянам объяснили, почему картофель фри во «Вкусно — и точка» не будут продавать до осени

Россиянам объяснили, почему картофель фри во "Вкусно — и точка" не будут продавать до осени. Фото: Unsplash

Россиянам объяснили, почему картофель фри во "Вкусно — и точка" не будут продавать до осени. Фото: Unsplash

В российских ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка» возникли проблемы с картошкой фри. В части заведений ее вообще не планируют предоставлять до осени.

До этого в пресс-службе «Вкусно — и точка» заявляли, что картофель фри временно не будет предоставляться в части открываемых ресторанов, однако россиян успокоили: продукт может вернуться осенью. Более того, в некоторых заведениях трудно будет раздобыть и картофель по-деревенски.

«Неправда — и точка»

В Минсельхозе на это ответили, что отечественный рынок полностью обеспечен картофелем и переработанным в том числе, в связи с чем нет оснований для импорта картофеля фри. В свою очередь исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников рассказала РИА Новостям, что временное отсутствие картофеля фри в некоторых ресторанах сети «Вкусно — и точка» не имеет связи со сбором картофеля в России и его завозом из-за рубежа. По его словам, утверждения «Вкусно — и точка» о плохом урожае и проблем с импортом «не соответствующими действительности».

Куда же пропадает картошка?

Что же, ситуацию снова разъяснил гендиректор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев. По его словам, проблемы связаны с тем, что крупнейшие иностранные производители отказываются поставлять картошку фри в Россию. Об этом специалист пообщался с РБК.

Отмечается, что штаб-квартиры компаний-поставщиков находятся в недружественных странах, в связи с этим нет возможности получить картофель фри даже от фабрик, располагающихся в дружественных странах. Кроме того, Пароев подчеркнул, что в 2022 году на территории России достаточно неурожайный год, и наблюдается нехватка как раз тех сортов, которые используют заведения преемникам «Макдоналдса».

Еще одной проблемой может стать нехватка мощностей для переработки продукта. Как отметил гендиректор, в России пока существует только одна фабрика, производящая полуфабрикат для картофеля фри, который подходит под общепринятые стандарты «Вкусно — и точка». Предприятие, о котором идет речь, имеет мощностью около 100 тысяч тонн в год и было построено под гарантии «Макдоналдса». Однако больше подобных фабрик на территории Российской Федерации нет.

Глава сети заметил, что спрос на картофель фри в России составляет около 150–170 тысяч тонн в год. При этом до произошедшего переформирования точек около 85% картофеля в McDonald’s производились на территории России, и около 15% завозилось из-за рубежа для обеспечения бесперебойности закупок.

Очередная трудность с картофелем фри — это длительное хранение сортов данной продукции. Пароев отметил, что с этим имеются «определенные сложности».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ресторан общественного питания «Вкусно — и точка» помимо повышения цен начал проигрывать бывшему «Макдоналдс» еще по некоторым пунктам.