Путин признал певца Григория Лепса народным артистом России

Путин признал певца Григория Лепса народным артистом России
Путин признал певца Григория Лепса народным артистом России. Фото: официальная группа Григория Лепса "ВКонтакте"

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил певцу Григорию Лепсу звание народного артиста.

Указ Путина разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что 59-летний Григорий Лепс получил новое звание за большие заслуги в развитии эстрадного искусства.

«Присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации» Лепсверидзе Григорию Викторовичу», — указано в документе.

В субботу артисту исполняется 60 лет. Не так давно музыкант на творческой встрече, приуроченной к юбилею, заявил, что не собирается завершать музыкальную карьеру и планирует еще много проектов.

Известно, что первый альбом Лепса «Храни Вас Бог» вышел в 1995 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Лепс рассказал о заработке на концертах и вечеринках, своем отношении к работе и деньгам, а также раскрыл тайну очков.

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