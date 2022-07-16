Авария с участием машины ДПС произошла на Невском проспекте

Авария с участием машины ДПС произошла на Невском проспекте
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Автомобиль ДПС столкнулся с легковушкой в центре Петербурга.

Очевидцы сообщили в ВК-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что авария произошла сегодня днем на Невском проспекте. По словам свидетелей произошедшего, служебный автомобиль пытался повернуть через двойную сплошную и врезался в черную «Ауди». От удара иномарка отлетела к тротуару, чудом не задев пешеходом. Машина ДПС же осталась на середине проезжей части.

Место ДТП. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

О пострадавших не сообщается. Все обстоятельства выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге арестовали водителя, сбившего выходящую из трамвая школьницу на Энгельса. Водитель «Тойоты Приус» разогнался до 90 км/ч и не остановился перед трамваем, который выпускал пассажиров. В результате иномарка сбила девятиклассницу, которая шла по проезжей части к тротуару.

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