Адвокат Почуев рассказал, как смайлики могут привести к уголовному преследованию

Сейчас в судебной практике нередко фигурируют ссылки на использование смайликов. Фото: unsplash

Сейчас в судебной практике нередко фигурируют ссылки на использование смайликов. Фото: unsplash

Известный московский адвокат Александр Почуев предупредил, что иногда смайлики в переписке или приложениях используются в качестве доказательств при судебных разбирательствах.

Почуев рассказал, что впервые в российских судах начали упоминать смайлики в 2015 году. Тогда в Тверском суде столицы рассмотрели иск о запрете эмодзи на устройствах Apple ввиду нарушения запрета гей-пропаганды. Об этом пишет Neva.Today.

По словам адвоката, сейчас в судебной практике нередко фигурируют ссылки на использование смайликов. Это связано с тем, что эмодзи стали частью современного языка, причем не только в личной, но и деловой переписке. Но следует понимать, что смайлики можно толковать по-разному — одни воспринимают смайлик с рогами как веселого сатира, а другие — как оскорбление чувств верующих.

«Используя эмотиконы, задумывайтесь о том, как воспримет это не только адресат, но и правоохранительные органы. В отдельных случаях это может привести и к уголовному преследованию, в таких как переписка с несовершеннолетними или высказывание в адрес действий вооруженных сил», — посоветовал Почуев.

Как считает специалист, в России нет необходимости регулировать использование смайликов на законодательном уровне.

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