Законопроект о едином операторе досок объявлений может привести к краху IT-отрасли

В Госдуме РФ рассматривают законопроект, согласно которому могут ввести жесткое регулирование объявлений от физических лиц в интернете и в наружной рекламе.

Предполагается, что подобный законопроект нужен для обеспечения равных условий распространения цифровой рекламы, а также уравнения последствий ограничительных мер в отношении России со стороны недружественных государств и их объединений, а также для защиты национальных интересов. По крайне мере, так утверждается в пояснительной записке к инициативе.

Подводные камни законопроекта

Тут есть ряд проблем, и специалисты заметили, что подобный закон может противоречить поставленным целям. Так, сайты с объявлениями могут оказаться вне закона, так как всю информацию от частных продавцов нужно будет размещать на единой площадке оператора.

Второй момент — это то, что хакеры смогут собирать большие массивы персональных данных за счет взлома такой единсй площадки. Следующий негативный момент — это рост рост безработицы, потому что число необходимых для поддержания устойчивой работы системы IT-специалистов сократиться.

По данным СПАРК, оборот площадки Avito в 2021 году составил 42,7 млрд рублей. Через нее в среднем проходит 9 сделок в секунду. Если законопроект будет принят, деятельность физических лиц существенно ограничится. Согласно новой инициативе, единый оператор получит исключительные права на такие объявления. Здесь опасность в том, что если падает выручка IT-корпораций и рекламных досок в интернете, то уменьшаются и поступления в бюджет в виде налогов.

Новый законопроект касается и рынка наружной рекламы. Например, оператор-монополист получит приоритетное право размещать рекламные конструкции на 30 лет без торгов, в свою очередь компании, десятки лет находящиеся в бизнесе наружной рекламы, продолжат исполнять все процедуры. По данным исследования Ассоциации коммуникационных агентств России, за 2021 год объем рынка наружной и интернет-рекламы достиг 578 млрд рублей, но с принятием законопроекта большая часть бюджетов перейдет единому оператору.

Пострадает от нового законопроекта и Минцифры, у которого значительно прибавится работы: в обязанности ведомства войдет определение стоимости размещения на рекламных конструкциях и определение схемы их размещения.

Непродуманный шаг?

В пресс-службе Avito рассказали, что создание больших компаний-лидеров занимает не пять минут, на это могут уйти долгие годы. При этом сложившиеся устойчивые ИТ- бизнесы — это важный фактор для развития экономики страны и роста благосостояния россиян.

Отмечается, что непродуманные инициативы, похожие на новый законопроект о едином операторе досок объявления, могут привести к разрушению целой Интернет-отрасли.