Пропавший на Камчатке вертолет Robinson обнаружили сгоревшим

На Камчатке обнаружили обломки сгоревшего вертолета Robinson, пропавшего в субботу.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил в воскресенье, что местные спасатели нашли сгоревший вертолет Robinson в 13 километрах от вулкана Узон. Данные о жертвах крушения не приводятся.

Вертолет Robinson перестал выходить на связь 16 июля. Летательный аппарат вылетел из поселка Мильково в сторону Долины гейзеров-кальдера вулкана Узон. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК, на борту были двое пассажиров и пилот — российский биатлонист Игорь Малиновский.

Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что авария с участием машины ДПС произошла на Невском проспекте.