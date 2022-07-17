В Петербурге неизвестные угрожали взорвать два завода и Сенную площадь

Полицейские искали взрывчатку на двух заводах и Сенной площади. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полицейские искали взрывчатку на двух заводах и Сенной площади. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Анонимы заставили петербургских полицейских искать взрывчатку на двух заводах и Сенной площади.

Как стало известно Gazeta.SPb, поздним вечером субботы в дежурную часть городского главка МВД поступило электронное сообщение о заминировании завода «Арсенал» на улице Комсомола и Ленинградского механического завода имени К. Либкнехта на Чугунной улице. Спустя час в полицию позвонил неизвестный, который пообещал взорвать Сенную площадь в течение двух часов.

Заводы и площадь внимательно осмотрели, но никаких подозрительных предметов там не оказалось. Угрозы минирования были ложными.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эвакуация автомобиля у «Окея» на Пулковском шоссе закончилась стрельбой.